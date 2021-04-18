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Гильерме объявлял на стадионе стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом». Видео

09:40
Гильерме. Фото Instagram
Гильерме. Фото Instagram
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Голкипер «Локомотива» Гильерме пропустил игру 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (4:1) из-за дисквалификации.

Однако он был на стадионе и даже объявлял стартовый состав команды на эту встречу.

Гильерме был дисквалифицирован на 2 матча за поведение во время игры 25-го тура чемпионата против «Спартака» (2:0). Футболист продемонстрировал неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, которые оскорбляли его по ходу встречи.

Во время матча с «Ростовом» «Локомотив» устроил акцию поддержки вратаря, подготовив для болельщиков специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине.

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