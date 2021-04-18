Гильерме объявлял на стадионе стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом». Видео

Голкипер «Локомотива» Гильерме пропустил игру 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (4:1) из-за дисквалификации.

Однако он был на стадионе и даже объявлял стартовый состав команды на эту встречу.

На вчерашнем матче с «Ростовом» Гиля лично объявил стартовый состав «Локо» на игру! ? pic.twitter.com/ksdWEdFgXv — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 18, 2021

Гильерме был дисквалифицирован на 2 матча за поведение во время игры 25-го тура чемпионата против «Спартака» (2:0). Футболист продемонстрировал неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, которые оскорбляли его по ходу встречи.

Во время матча с «Ростовом» «Локомотив» устроил акцию поддержки вратаря, подготовив для болельщиков специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине.