Гильерме объявлял на стадионе стартовый состав «Локомотива» на матч с «Ростовом». Видео
Голкипер «Локомотива» Гильерме пропустил игру 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова» (4:1) из-за дисквалификации.
Однако он был на стадионе и даже объявлял стартовый состав команды на эту встречу.
Гильерме был дисквалифицирован на 2 матча за поведение во время игры 25-го тура чемпионата против «Спартака» (2:0). Футболист продемонстрировал неприличный жест в адрес болельщиков красно-белых, которые оскорбляли его по ходу встречи.
Во время матча с «Ростовом» «Локомотив» устроил акцию поддержки вратаря, подготовив для болельщиков специальные майки в поддержку Гильерме с надписью «Мы — «Локо», мы — вместе» на груди и фамилией игрока на спине.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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