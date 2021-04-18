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Чалов — о матче с «Сочи»: «Мы не ждем простой игры»

10:15
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о настрое на матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

«Мы не ждем простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить. Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов», — приводит слова Чалова пресс-служба московского клуба в Twitter.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится на стадионе «Фишт» 18 апреля в 16.30 по московскому времени.

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