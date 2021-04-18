Чалов — о матче с «Сочи»: «Мы не ждем простой игры»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о настрое на матч 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
«Мы не ждем простой игры. У «Сочи» поставлен неплохой футбол, они отобрали очки у многих претендентов на высокие места и сами борются за еврокубки. В прошлый раз мы тоже выиграли в Сочи с трудом — 3:2. Могу ли кого-то выделить. Нет, у них в целом очень хороший подбор сильных футболистов», — приводит слова Чалова пресс-служба московского клуба в Twitter.
Матч «Сочи» — ЦСКА состоится на стадионе «Фишт» 18 апреля в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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