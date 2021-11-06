Виктор Гончаренко: «Не вижу того, что мы как-то тянем на себя одеяло»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко после поражения в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1) оценил действия своих игроков.

— Кажется, что в последних матчах команда часто сбивается на индивидуальные действия, кажется, что есть соперничество между игроками, от этого страдает комбинационная игра. Согласны ли вы?

— Нет. Не могу сказать, что у нас такое есть. Мы все-таки хорошо действовали командно. Другое дело, что когда ты имеешь такую группу атаки, они имеет право принимать решения, исходя из того, как они видят игровую ситуацию. Не вижу того, что мы как-то тянем на себя одеяло.