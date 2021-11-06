Виктор Гончаренко о поражении от «Динамо»: «Это тест на зрелость команды»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в 14-м туре Тинькофф РПЛ.

— Держали игру под контролем. Наверно, мы были ближе к тому, чтобы выжать какой-то момент, но так бывает. Когда ты чуть-чуть лучше соперника, ты можешь проиграть, если ты не можешь выжать какой-то момент или даже от соперника. Структурно хорошо действовали, мы знаем, как «Динамо» прессингует, знали, что делать. Единственное, что нам всегда не хватало одного игрока в глубину атаки для того, чтобы лучше подходить к воротам «Динамо».

— Несмотря на достойную игру, третье поражение подряд, если считать еще кубок. Такое ощущение, что все забитые мячи остались в игре против «Нижнего Новгорода». Прокомментируйте отсутствие результативности.

— Когда ты имеешь такую серию, всегда очень легко забыть, что ты хорошего сделал. Очень быстро все забывается. То, что ты хорошо в принципе играешь в атаке, что ты создаешь какие-то моменты, то, что ты не заслуживаешь того, чтобы проиграть в том числе из-за судейских ошибок, которых против нас, к сожалению, немало получаем такую серию, которая есть у нас на данный момент. Это тест на зрелость команды, как она справится с трудностями, — сказал Гончаренко.

Единственный мяч забил Вячеслав Грулев.