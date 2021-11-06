Лещенко: «Динамо» может конкурировать за чемпионство! Обгонит и перегонит «Зенит»
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу московской команды над «Краснодаром» (1:0) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.
«Прекрасная игра! Матч был достаточно интересным, хотя и не результативным. Радостно, что мы забрали три очка при том, что не играли Фомин и Захарян. Сегодня одержали победу, а это самое главное. Мы можем конкурировать за чемпионство — есть надежды на это, сейчас усилимся и будем бороться за победы. «Зенит» догоним и перегоним», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
«Динамо» набрало 26 очков и занимает второе место. У «Краснодара» 21 очко и седьмая позиция.
В следующем туре «Динамо» примет тульский «Арсенал», а «Краснодар» — «Спартак».
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