Булатов: «Победой в Кубке не стоит обольщаться. С этим составом «Спартак» не способен бороться за золото»
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о чемпионских перспективах красно-белых в следующем сезоне.
В воскресенье, 24 мая, московская команда в суперфинале FONBET Кубка России победила «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).
— Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы в следующем сезоне вклиниться в чемпионскую гонку?
— Нужен более надежный вратарь. Максименко не всегда выручает. Идем дальше. Если Бабич восстановится к июлю после крестов, необходим еще один центральный защитник. Ву и Джику играют на четверочку. А в оборону для борьбы за золото требуется футболист уровня Жиго. На левую бровку — такой, как Айртон или Дима Комбаров в лучшие годы. Не помешал бы и классный опорный хав.
— Есть же Умяров с Литвиновым.
— Они друг друга немного дублируют, а тут нужна «восьмерка». В чемпионском сезоне «Спартака» в опорной зоне играл Фернандо — и это было попадание в яблочко! Солари на правом фланге старается, но КПД оставляет желать лучшего. Такая же история с Угальде.
— Полагаете, надо прикупить еще правого полузащитника и центрфорварда?
— Да. Если «Спартак» усилит пять-шесть позиций качественными футболистами, чемпионство станет реальностью.
— Значит, победой в Кубке не стоит обольщаться?
— Сто процентов! Ребята — молодцы, завоевали трофей, но я убежден, что с этим составом «Спартак» не способен бороться за золото. На данный момент и «Зенит», и «Краснодар» по подбору игроков сильнее.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
8
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
9
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
11
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|0 : 1
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|3 : 3
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|0 : 3
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0