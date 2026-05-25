Булатов: «Победой в Кубке не стоит обольщаться. С этим составом «Спартак» не способен бороться за золото»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» высказал мнение о чемпионских перспективах красно-белых в следующем сезоне.

В воскресенье, 24 мая, московская команда в суперфинале FONBET Кубка России победила «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3).

— Какие позиции надо усилить «Спартаку», чтобы в следующем сезоне вклиниться в чемпионскую гонку?

— Нужен более надежный вратарь. Максименко не всегда выручает. Идем дальше. Если Бабич восстановится к июлю после крестов, необходим еще один центральный защитник. Ву и Джику играют на четверочку. А в оборону для борьбы за золото требуется футболист уровня Жиго. На левую бровку — такой, как Айртон или Дима Комбаров в лучшие годы. Не помешал бы и классный опорный хав.

— Есть же Умяров с Литвиновым.

— Они друг друга немного дублируют, а тут нужна «восьмерка». В чемпионском сезоне «Спартака» в опорной зоне играл Фернандо — и это было попадание в яблочко! Солари на правом фланге старается, но КПД оставляет желать лучшего. Такая же история с Угальде.

— Полагаете, надо прикупить еще правого полузащитника и центрфорварда?

— Да. Если «Спартак» усилит пять-шесть позиций качественными футболистами, чемпионство станет реальностью.

— Значит, победой в Кубке не стоит обольщаться?

— Сто процентов! Ребята — молодцы, завоевали трофей, но я убежден, что с этим составом «Спартак» не способен бороться за золото. На данный момент и «Зенит», и «Краснодар» по подбору игроков сильнее.

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