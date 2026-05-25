РФС поздравил «Зенит» со 101-летием

Российский футбольный союз (РФС) поздравил «Зенит» с днем рождения. 25 мая сине-бело-голубые празднуют 101-ю годовщину основания клуба.

«Поздравляем один из самых титулованных клубов России с днем рождения. Желаем команде дальнейшего развития и новых побед», — говорится в сообщении РФС в соцсетях.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России в 11-й раз.

25 мая стало известно, что пространство вокруг домашнего стадиона сине-бело-голубых было официально переименовано в «Площадь Зенита».

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