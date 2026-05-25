Газинский считает, что «Краснодар» в минувшем сезоне оставил двоякое впечатление

Бывший футболист «Краснодара» Юрий Газинский в разговоре с «СЭ» оценил сезон «быков».

«Двоякое впечатление от сезона. Потому он был достаточно хороший и цельный, но концовка смазана. Все зависело от самого «Краснодара», но в предпоследнем туре все оборвалось. Это футбол и к такому тоже надо быть готовым», — сказал Газинский «СЭ».

В чемпионате России «Краснодар» с 66 очками занял второе место, уступив «Зениту» два очка. В суперфинале FONBET Кубка России команда проиграла «Спартаку» (1:1, пенальти — 3:4).

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