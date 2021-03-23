Видео приезда Олича на тренировочный стадион ЦСКА

Появилось видео приезда нового главного тренера ЦСКА Ивица Олича на стадион клуба.

Сегодня, 23 марта, специалист прибыл на стадион «Октябрь» — учебно-спортивно-оздоровительный комплекс в Москве. О назначении 41-летнего хорватского специалиста было объявлено несколько минут назад. Срок контракта пока не сообщается.

Вчера, 22 матра, ЦСКА объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера. ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Олич выступал за ЦСКА с 2003-го по 2006 год. Провел за клуб больше 70 матчей. Вместе с красно-синими становился три раза чемпионом России (2003, 2005, 2006), дважды — обладателем Кубка страны (2004/2005, 2005/2006). Два раза выигрывал Суперкубок России (2004, 2006). В сезоне-2004/2005 завоевал с ЦСКА Кубок УЕФА.