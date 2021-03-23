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Евгений Гинер объяснил уход Гончаренко из ЦСКА

13:27
Евгений Гинер и Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Евгений Гинер и Виктор Гончаренко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер на официальном сайте клуба объяснил причины увольнения бывшего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — заявил Гинер.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с хорватским специалистом Ивицей Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. Вместе с белорусским специалистом армейцы выиграли Суперкубок России-2018, обыграв в дополнительное время «Локомотив» (1:0).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/evgeniy-giner-o-smene-glavnogo-trenera-pfk-cska-/

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