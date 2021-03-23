Евгений Гинер объяснил уход Гончаренко из ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер на официальном сайте клуба объяснил причины увольнения бывшего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаемся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — заявил Гинер.

23 марта армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с хорватским специалистом Ивицей Оличем.

В понедельник, 22 марта официальный сайт ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. Вместе с белорусским специалистом армейцы выиграли Суперкубок России-2018, обыграв в дополнительное время «Локомотив» (1:0).

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).