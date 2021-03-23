Ивицу Олича представили ЦСКА. Видео
14:26
Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич официально представлен команде, сообщает корреспондент «СЭ» Артем Бухаев. Хорватский специалист прибыл на тренировочный стадион армейцев «Октябрь».
О назначении Олича было объявлено сегодня, 23 марта. Накануне ЦСКА объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.
Ивица Олич официально представлен команде ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 23, 2021
? Артем Бухаев pic.twitter.com/0KQHz5jHEt
После 23 туров ЦСКА идет на пятом месте в таблице Тинькофф-РПЛ.
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