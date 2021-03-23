Ивицу Олича представили ЦСКА. Видео

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич официально представлен команде, сообщает корреспондент «СЭ» Артем Бухаев. Хорватский специалист прибыл на тренировочный стадион армейцев «Октябрь».

О назначении Олича было объявлено сегодня, 23 марта. Накануне ЦСКА объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко.

Ивица Олич официально представлен команде ?



? Артем Бухаев pic.twitter.com/0KQHz5jHEt — Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 23, 2021

После 23 туров ЦСКА идет на пятом месте в таблице Тинькофф-РПЛ.