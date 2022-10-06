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6 октября, 20:00

Пономарев объяснил, почему считает ЦСКА явным фаворитом в матче против «Динамо»

Руслан Минаев
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о предстоящем матча армейцев с «Динамо» в 12-м туре РПЛ.

«Я бы не сказал, что ЦСКА явный фаворит. Все равно надо играть, драться и настраиваться на матч. Но я думаю, что настрой будет соответствующим, потому что армейская команда сейчас в хорошем состоянии. О «Динамо» я так сказать не могу.

Армейцы выглядят предпочтительнее. Матч будет на нашем поле, поддержка болельщиков. А у «Динамо» не очень стабильная игра. Оборона мне их не нравится, играют очень расхлябано, без подстраховки. Кто во что горазд. Армейцы будут выглядеть поинтереснее и должны выиграть», — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Динамо» пройдет 8 октября на стадионе ВЭБ Арена. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-obyasnil-za-schet-chego-tsska-obyigraet-dinamo-v-derbi
Владимир Пономарев
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
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 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
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 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
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 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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 - : -
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