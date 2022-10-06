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6 октября, 19:22

Вячеслав Чанов не считает Селихова сильнее Кержакова

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о возможном трансфере голкипера «Спартака» Александра Селихова в «Зенит».

«Продление или непродление — это решение клубного начальства. Здесь мы с вами только констатируем факты. Если он куда-то перейдет и заиграет, то это всегда здорово. От него все зависит. Тут палочка о двух концах, сможет Селихов потянуть или нет. Сказать конкретно не получится. Мы узнали ситуацию и теперь остается только думать, сможет ли он перейти в «Зенит», — приводит слова Чанова «Спорт День за Днем».

Также он отметил, что не считает Селихова сильнее Кержакова.

«Я бы не сказал. Думаю, что конкуренция на одну позицию всегда дает возможность росту. Мне кажется, что ни один из тренеров или игроков, переходящих в «Зенит», не может быть уверен, что его ждет теплое место, к которому не потребуется прилагать усилий. Это всем понятно. Если конкуренция будет выдержана, то в составе будет тот, кто сильнее», — добавил бывшей тренер вратарей ЦСКА.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт 28-летнего вратаря с красно-белыми рассчитан до конца декабря 2022. В текущем сезоне он провел девять матчей в РПЛ за московский клуб, в которых пропустил девять голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chanov-perekhod-selikhova-v-zenit-on-ne-silnee-kerzhakova
Александр Селихов
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