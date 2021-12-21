«Он — ноль без палочки!» Ветеран ЦСКА жестко высказался о переходе Мамаева в «Химки»
Экс-футболист ЦСКА Пономарев жестко высказался о переходе Мамаева в «Химки»
15:55
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» переход российского полузащитника Павла Мамаева в подмосковные «Химки».
«Он уже немолодой. Ему 33 года? Пусть идет отдыхать! Какой футбол? Кто такой Мамаев? Все, он отыграл свое! Никому он не нужен, все его годы уже прошли. Он — ноль без палочки! Глупость очередная», — сказал Пономарев «СЭ».
33-летний хавбек также играл за московское «Торпедо», ЦСКА, в составе которого выиграл 10 трофеев, «Краснодар», с которым дважды стал бронзовым призером РПЛ. Павел Мамаев провел за сборную России 15 игр.
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