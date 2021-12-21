Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» переход российского полузащитника Павла Мамаева в подмосковные «Химки».

«Он уже немолодой. Ему 33 года? Пусть идет отдыхать! Какой футбол? Кто такой Мамаев? Все, он отыграл свое! Никому он не нужен, все его годы уже прошли. Он — ноль без палочки! Глупость очередная», — сказал Пономарев «СЭ».