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«Он — ноль без палочки!» Ветеран ЦСКА жестко высказался о переходе Мамаева в «Химки»

Экс-футболист ЦСКА Пономарев жестко высказался о переходе Мамаева в «Химки»
15:55
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Павел Мамаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» переход российского полузащитника Павла Мамаева в подмосковные «Химки».

«Он уже немолодой. Ему 33 года? Пусть идет отдыхать! Какой футбол? Кто такой Мамаев? Все, он отыграл свое! Никому он не нужен, все его годы уже прошли. Он — ноль без палочки! Глупость очередная», — сказал Пономарев «СЭ».

33-летний хавбек также играл за московское «Торпедо», ЦСКА, в составе которого выиграл 10 трофеев, «Краснодар», с которым дважды стал бронзовым призером РПЛ. Павел Мамаев провел за сборную России 15 игр.

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Данил Алешин все материалы автора

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