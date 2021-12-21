Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за трансфер Ботхейма
15:25
Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за трансфер нападающего «Буде-Глимта» Эрика Ботхейма.
По информации Nettavisen, сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.
Контракт Эрика с клубом истекает 31 декабря 2022 года.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что клубы уже согласовали условия контракта 21-летнего норвежца и скоро он пройдет медицинское обследование в Европе.
Дополнительная информация:
https://www.nettavisen.no/sport/nettavisen-erfarer-gigantbud-pa-bodo-glimt-spiss-erik-botheim-fra-russiske-krasnodar/s/12-95-3424222332
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю