Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за трансфер Ботхейма

Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за трансфер нападающего «Буде-Глимта» Эрика Ботхейма.

По информации Nettavisen, сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

Контракт Эрика с клубом истекает 31 декабря 2022 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что клубы уже согласовали условия контракта 21-летнего норвежца и скоро он пройдет медицинское обследование в Европе.