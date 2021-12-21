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Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за трансфер Ботхейма

15:25
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Стало известно, сколько «Краснодар» заплатит за трансфер нападающего «Буде-Глимта» Эрика Ботхейма.

По информации Nettavisen, сумма трансфера составит около 5 миллионов евро.

Контракт Эрика с клубом истекает 31 декабря 2022 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что клубы уже согласовали условия контракта 21-летнего норвежца и скоро он пройдет медицинское обследование в Европе.

Дополнительная информация:

https://www.nettavisen.no/sport/nettavisen-erfarer-gigantbud-pa-bodo-glimt-spiss-erik-botheim-fra-russiske-krasnodar/s/12-95-3424222332

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Екатерина Савостина все материалы автора

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