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Соловьев: «Динамо» работает над усилением, но привезти качественного футболиста за вменяемые деньги в Россию сложно»

Глава совета директоров «Динамо» не исключил, что клуб усилится зимой
15:59
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Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев заявил, что московский клуб работает над усилением.

«Динамо» работает над усилением, но привезти качественного футболиста за вменяемые деньги в Россию сложно, — приводит слова Соловьева «Интерфакс». — И мы видели примеры даже за эти 2-3 года, когда приезжают достаточно дорогие футболисты и не могут адаптироваться в российском чемпионате. Это не в одном клубе происходит, а практически у всех лидеров чемпионата России эти ситуации повторяются. Но точечного усиления мы не исключаем».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.

Дополнительная информация:

https://www.interfax.ru/interview/810605

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Карен Саркисян все материалы автора

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