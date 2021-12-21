Соловьев: «Динамо» работает над усилением, но привезти качественного футболиста за вменяемые деньги в Россию сложно»

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев заявил, что московский клуб работает над усилением.

«Динамо» работает над усилением, но привезти качественного футболиста за вменяемые деньги в Россию сложно, — приводит слова Соловьева «Интерфакс». — И мы видели примеры даже за эти 2-3 года, когда приезжают достаточно дорогие футболисты и не могут адаптироваться в российском чемпионате. Это не в одном клубе происходит, а практически у всех лидеров чемпионата России эти ситуации повторяются. Но точечного усиления мы не исключаем».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.