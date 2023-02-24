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Сегодня, 20:09

Ветеран ЦСКА Пономарев рассказал, в чем Чалову нужно прибавлять

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал игру форварда красно-синих Федора Чалова и высказался о перспективах игрока стать лучшим бомбардиром сезона.

«Сейчас трудно об этом говорить. Я не очень сильно верю в Чалова. Как форвард, он мало двигается. Надо больше предлагать себя, открываться под мяч и владеть им. А также уметь бегать с круглым — это дриблинг. Я за ним таких навыков не замечал. Ему пора прибавлять. Он уже созревший игрок для футбола. Потом будет уже поздно. Если Федор будет играть на свободных мячах и ошибках соперников, то это ни к чему хорошему не приведет. Он будет забивать еще меньше. В принципе в каждом матче у форварда возникает момент, даже у стоящего, но на это рассчитывать нельзя, нужно работать», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 22 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал две результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-obyasnil-v-chem-nuzhno-pribavlyat-chalovu
Владимир Пономарев (СССР)
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Краснодар

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