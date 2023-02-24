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Бабаев: «Сейчас, когда известно, что все варианты сорвались, я бы предпочел не отпускать Гайча»

Алина Савинова
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе Адольфо Гайча в итальянскую «Верону» на правах аренды.

"По итогам общения с тренерским штабом стало ясно: Адольфо получит не слишком много практики, что, безусловно, не могло устроить футболиста и не очень хорошо для клуба. Конечно, сейчас, когда известно, что все варианты сорвались, я бы предпочел не отпускать Гайча. Но это мое мнение. А мы должны принимать решение вместе и приходить к консенсусу, действовать эффективно. Пристально следим за Гайчем в Италии. Он вторую игру подряд выходит в стартовом составе «Вероны», — приводит Sport24 слова Бабаева.

Гайч перешел в «Верону» на правах аренды. Перед уходом в итальянский клуб игрок продлил контракт с ЦСКА, теперь он действует до конца декабря 2025 года. В сезоне-2022/23 Гайч провел 11 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-24-babayev-ob-ukhode-gaycha-seychas-kogda-izvestno-chto-vse-varianty-sorvalis-predpochelby-yego-ne-otpuskat
Адольфо Гайч
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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