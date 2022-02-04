Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак».

«Я очень удивлен этим переходом. Помню, как Чернов выступал за ЦСКА — довольно неплохо играл. Он обладает шикарным понимание игры, отлично двигает мяч вперед. В армейском клубе ему просто не повезло. Думаю, что болельщики «Спартака» не должны злиться. Что такого в том, что он выступал за ЦСКА? Главное, что он заменит Жиго и освободит легионерское место. Я уверен, Чернов соответсвует уровню красно-белых. Это достойная замена французу. Никита точно не слабее прямолинейного Жиго», — сказал Пономарев «СЭ».

До 31 мая Чернов продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт с красно-белыми, рассчитанный до 2026 года.

Ранее Чернов выступал за ЦСКА, «Енисей», «Урал», а с 2019-го играл за клуб из Самары.

В сезоне-2021/22 26-летний защитник провел за «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.