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Ветеран ЦСКА: «Чернов — достойная замена Жиго. Никита точно не слабее прямолинейного француза»

Ветеран ЦСКА считает Чернова достойной заменой Жиго в «Спартаке»
Антон Иванов

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак».

«Я очень удивлен этим переходом. Помню, как Чернов выступал за ЦСКА — довольно неплохо играл. Он обладает шикарным понимание игры, отлично двигает мяч вперед. В армейском клубе ему просто не повезло. Думаю, что болельщики «Спартака» не должны злиться. Что такого в том, что он выступал за ЦСКА? Главное, что он заменит Жиго и освободит легионерское место. Я уверен, Чернов соответсвует уровню красно-белых. Это достойная замена французу. Никита точно не слабее прямолинейного Жиго», — сказал Пономарев «СЭ».

До 31 мая Чернов продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт с красно-белыми, рассчитанный до 2026 года.

Ранее Чернов выступал за ЦСКА, «Енисей», «Урал», а с 2019-го играл за клуб из Самары.

В сезоне-2021/22 26-летний защитник провел за «Крылья Советов» 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
Никита Чернов
Самюэль Жиго
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
2
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Зенит

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