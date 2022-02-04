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Бывший сотрудник «Сатурна» Тимур Лепсая рассказал о драке в Раменском

Юрий Голышак
,  
Александр Кружков

Бывший руководитель «Сатурна», «Балтики» и ФНЛ Тимур Лепсая стал героем «Разговора по пятницам». В интервью он вспомнил знаменитую драку в Раменском в матче подмосковной команды с ЦСКА в 2004 году.

29 августа 2004 года. Раменское. &quot;Сатурн&quot; - ЦСКА - 0:1. Драка в концовке игры. Самой дикой драке русского футбола — 15 лет. Все детали забытой истории

— Один из бывших сотрудников «Сатурна» нам рассказывал: Амоако возжелал русскую женщину. Ту привезли. Стоило увидеть, кто дожидается на балконе, кинулась в ближайший лес.

— Обычно девушки с низкой социальной ответственностью не пугливые, ко многому готовы. Амоако-то забавный. Безобидный, прикольный тип. Правда, закончил карьеру — и ввязался в какую-то поножовщину... Случай с ним помню. У Амоако крошечная нога. Наверное, 36-й размер. Обычно у таких сильный удар, точный. А этот что-то на тренировке мажет и мажет. Один наш тренер громко произносит: «Что ж ты ударить не можешь? У меня *** больше, чем твоя нога!»

— Самый странный парень в той команде?

— Бастия, аргентинец. Играл опорника. Жесткий на поле — да и в жизни такой же. Супермачо! Был еще парагваец Оскар Диас. Добродушный, но не обремененный большим интеллектом. Тарханов на теоретических занятиях толку от него добиться не мог — стал за руку водить по полю. Показывал, куда надо бежать.

— Успешно?

— Моментально все забывал! Я думал: что ж у него с оперативной памятью? Или вот история — послали меня с селекционером в Бразилию. За 14 дней совершили 20 с чем-то перелетов.

— Зачем столько?

— Мотались за двумя футболистами, смотрели их матчи. Выбрали Жана Карлоса, забрали его у «Фламенго». Довольно дешево, миллиона за полтора. Вместе с нами должен был улететь в Москву.

— Но настигли приключения?

— Приезжаем в аэропорт — а там демонстрация! Фанаты пытаются у нас отбить игрока, оставить в клубе! Кое-как прорвались, Карлос помрачнел. Прилетаем в Москву. Зима. Минус двадцать. Он вышел — и заплакал прямо на трапе...

— Бедный.

— Сквозь слезы: «Я умираю, не могу дышать». Слезы футболиста я увидел впервые. Так через полгода Карлос стал лучшим игроком «Сатурна»! Жаль, пробыл недолго, потому что тренером стал Владимир Вайсс. Всех латиноамериканцев отправили прочь. Как-то не сложилось у них «химии».

— Кто-то приехал с перстнями на каждом пальце.

— Барихо. Отличившийся в знаменитой драке с ЦСКА. Пересмотрите видео — Барихо там фигура номер один. Был к тому моменту на лавке, но заметил, что выбежавший болельщик лупит его друга, щуплого Монтенегро. Выскочил и нокаутировал с одного удара. Кстати, говорили, этот болельщик — брат Акинфеева.

Диего Форлан. Тимур Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил более $ 3 000 000 в год»

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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Атлетико

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1.53

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1.66

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 - : -
28.02 19:00
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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