Бывший вратарь красно-белых Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак».

«У нас скоро уйдет наш замечательный центральный защитник. Надо думать, кто сможет занять место Жиго. Наверное, Чернова берут на его позицию, — сказал Кавазашвили «СЭ». — Даже если Жиго уходит не сейчас, то на его место все равно надо готовить футболиста. Это должен быть играющий спортсмен, а не тот, кто будет только учиться. При новом руководстве некогда учиться, потому что они пришли для того, чтобы сразу заявить о себе. Им нужен результат. Не знаю, как будет себя показывать Чернов. «Крылья Советов» по классу уступают во всем «Спартаку». Хватит ли Чернову сил, чтобы психологически приспособиться в команде. От этого многое зависит. Что стоит сейчас спартаковскому менеджменту взять игрока или освободить. Они получили карт-бланш, им дали добро на любые трансферы».

Ранее, 4 февраля, «Спартак» объявил о переходе Чернова, отметив, что до 31 мая 26-летний защитник продолжит выступать за «Крылья Советов».

Чернов также играл за ЦСКА, «Енисей», «Урал», а с 2019-го является игроком «Крыльев Советов».

В сезоне-2021/22 защитник провел за самарский клуб 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.