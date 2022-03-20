«Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 1:6». Слуцкий отреагировал на разгром от ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:6).

«Сложно что-то комментировать, встречались команды разного уровня. Если бы нам удалось чуть дольше зацепиться за игру и результат, было бы легче. Удаление Ломовицкого по существу. В плане окончательного результата оно не играло роли, но в плане возможного сопротивления оно повлияло.

Не видел моменты с голами. Смешно обсуждать судейство, когда ты проигрываешь 6:1.

Мы чувствовали, что надо заменить Ломовицкого, говорили ему, что не надо фолить. К сожалению, не успели», — заявил Слуцкий.

ЦСКА набрал 42 очка в 22 играх и занимает третье место в турнирной таблице, по числу очков армейцы сравнялись с московским «Динамо», которое проведет свой матч позже в воскресенье. «Рубин» идет десятым после 22 туров, подопечные Леонида Слуцкого набрали 25 очков.