В «Урале» прокомментировали приостановку продажи билетов на матчи РПЛ из-за коронавируса

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал «СЭ» о причинах приостановки продажи билетов на матчи Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (25 июля) и «Нижним Новгородом» (1 августа).

«Приостановка продажи билетов пока ничего не означает. Мы это сделали из-за нестабильной ситуации. Вопрос решится на уровне губернатора Свердловской области и штаба, но эта ситуация еще будет рассматриваться. Мы хотим, чтобы наши болельщики смогли попасть на матчи, хотя и не на полный стадион, но все равно бы смогли посетить игры.

Мы работаем над этим вопросом, когда будет какая-то ясность, мы все скажем и продолжим продажу билетов", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее в «Урале» сообщили, что продажа билетов на матчи с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» приостановлена в связи с ростом заболеваемости в Свердловской области. Клуб также ограничил продажу абонементов на новый сезон.