Агент полузащитника «Униона» Верде подтвердил, что игрок переходит в ЦСКА

Агент Сезар Катальдо, представляющий интересы полузащитника аргентинского «Униона» Лионеля Верде подтвердил «СЭ» информацию о том, что футболист переходит в ЦСКА.

— Правда, что Лионель Верде переходит в ЦСКА?

— Да, — сказал Катальдо «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов заявил, что ЦСКА арендует 20-летнего аргентинца с правом выкупа за 4 миллиона евро.

Верде — воспитанник «Униона» из Санта-Фе. Хавбек провел за основную команду 34 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.