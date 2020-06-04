РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Венесуэльский игрок «Зенита» Осорио рассказал, какие русские слова выучил на карантине

20:49
Йордан Осорио. Фото ФК «Зенит»
Йордан Осорио. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, как тренировался во время самоизоляции.

«Я очень ждал этого момента, когда наконец-то можно будет вернуться на поле, встретиться с одноклубниками. Мне этого очень не хватало, ведь это уже давно вошло в привычку — быть всем вместе, играть, радоваться, смеяться. После стольких дней без тренировок на поле хочется теперь, чтобы они не заканчивались! Конечно, сначала тяжело, потому что заниматься дома — это не то же самое, что тренироваться на базе. Но скорее бы уже возобновился сезон.

Подтянул ли русский язык? Нет, особенно практиковать его не получалось. Но пару новых слов выучил: «маска», «перчатки»!" - приводит слова Осорио пресс-служба сине-бело-голубых.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. 20 июня команда из Санкт-Петербурга сыграет против ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-06-04-yordan-osorio-na-karantine-vyuchil-paru-novykh-slov-maska-i-perchatki-.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8272
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир