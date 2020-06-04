Венесуэльский игрок «Зенита» Осорио рассказал, какие русские слова выучил на карантине

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о том, как тренировался во время самоизоляции.

«Я очень ждал этого момента, когда наконец-то можно будет вернуться на поле, встретиться с одноклубниками. Мне этого очень не хватало, ведь это уже давно вошло в привычку — быть всем вместе, играть, радоваться, смеяться. После стольких дней без тренировок на поле хочется теперь, чтобы они не заканчивались! Конечно, сначала тяжело, потому что заниматься дома — это не то же самое, что тренироваться на базе. Но скорее бы уже возобновился сезон.

Подтянул ли русский язык? Нет, особенно практиковать его не получалось. Но пару новых слов выучил: «маска», «перчатки»!" - приводит слова Осорио пресс-служба сине-бело-голубых.

Чемпионат России возобновится 19 июня. «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. 20 июня команда из Санкт-Петербурга сыграет против ЦСКА.