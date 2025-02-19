Вендел вернулся в расположение «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение петербургского клуба, который проводит сборы в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба сине-бело голубых.
Ранее главный тренер команды Сергей Семак заявил, что хавбек временно улетел в Бразилию по семейным обстоятельствам.
В январе «Зенит» объявил, что летом этого года 27-летний Вендел станет игроком «Ботафого», куда ранее также перешел Артур.
В этом сезоне бразилец сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.
Источник: Telegram-канал «Зенита»
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|2
|6
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|12-11
|12
|
8
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|3
|2
|4
|14-12
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|2
|4
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|
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|1
|6
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|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
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Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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