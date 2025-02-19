Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел вернулся в расположение петербургского клуба, который проводит сборы в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает пресс-служба сине-бело голубых.

Ранее главный тренер команды Сергей Семак заявил, что хавбек временно улетел в Бразилию по семейным обстоятельствам.

В январе «Зенит» объявил, что летом этого года 27-летний Вендел станет игроком «Ботафого», куда ранее также перешел Артур.

В этом сезоне бразилец сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.