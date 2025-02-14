Вендел покинул расположение «Зенита» по семейным обстоятельствам
Полузащитник «Зенита» Вендел по семейным обстоятельствам улетел в Бразилию, сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
«Да, мы разрешили Венделу по семейным обстоятельствам улететь, потому что до лета такой возможности уже не будет. Сейчас оптимальное время для того, чтобы он решил те вопросы, которые у него есть», — приводит ответ Семака пресс-служба «Зенита».
Зимой «Зенит» объявил, что летом этого года 27-летний бразилец станет игроком «Ботафого», куда ранее также перешел Артур.
В текущем сезоне Вендел провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.
Источник: ФК «Зенит»
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
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|2
|6
|1
|12-11
|12
|
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|3
|2
|4
|14-12
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|
9
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|2
|5
|2
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|11
|
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|9
|2
|4
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|
11
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
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|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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