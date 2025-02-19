Агент Кандревы сообщил, что игрок был готов рассмотреть предложения из РПЛ

Итальянский агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы футболиста Антонио Кандревы, сообщил, что его клиент был открыт для предложений от российских клубов, однако не получал их.

37-летний итальянец пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Салернитаны» в июле 2024 года.

«Мы были готовы рассмотреть варианты из чемпионата России, но нам никто не звонил. Предложений из России не получали», — цитирует Пасторелло Metaratings.ru.

За свою карьеру Кандрева выступал за «Удинезе», «Ювентус», «Парму», «Лацио», «Сампдорию», «Ливорно», «Чезену» и «Салернитану». На счету полузащитника 106 голов и 122 результативные передачи в 692 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.