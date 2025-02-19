Деменко: «Руководству «Крыльев» неудобен Осинькин»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Максим Деменко высказался о назначении Руслана Пименова и возможной отставке главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

«Пименов — это все-таки тоже бывший игрок, прошел какой-то футбольный этап, люди в его команде будут футбольные. Ситуация с Осинькиным в клубе неприятная, есть свои проблемы. Свято место пусто не бывает, но у меня ощущения, что до конца чемпионата Осинькина все-таки не уберут. Если его уберут, то это будет ошибкой. Не понимаю, почему руководители резко хотят что-то изменить. Если бы Осинькину давали больше возможностей, то он добился бы большего. Надо было сохранять команду и развивать результаты. Возможно, новое руководство уже пообщалось с Осинькиным и им что-то не понравилось. А еще было ранее, что команда и болельщики заступились за тренера, что дорогого стоит. Это говорит о многом, что к нему есть уважение. Руководителям зачастую неудобно, что у тренера есть авторитет. Руководству «Крыльев» может быть неудобен Осинькин. Некоторых это раздражает, и от него стараются избавиться. Какое-то раздражение с руководством существует. Осинькин держался за счет команды и болельщиков», — цитирует Деменко Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что бывший нападающий сборной России Руслан Пименов стал заместителем генерального директора «Крыльев Советов». 17 февраля генеральным директором клуба назначили Роберта Тер-Абрамяна.

«Крылья Советов» после 18 туров набрали 18 очков и занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.