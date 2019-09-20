Ведран Чорлука: «Чемпионат России для «Локомотива» сейчас самое важное»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «Известиям» отметил, что чемпионат России для команды сейчас самое важное. В среду красно-зеленые переиграли «Байер» в Лиге чемпионов (2:1) и вышли на первое место в своей группе.

— «Оренбург» — аутсайдер РПЛ. Как не допустить расслабленности в матче с ними?

— Думаю, что чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на «Оренбург» и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде.