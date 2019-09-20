Ведран Чорлука: «Чемпионат России для «Локомотива» сейчас самое важное»
04:00
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «Известиям» отметил, что чемпионат России для команды сейчас самое важное. В среду красно-зеленые переиграли «Байер» в Лиге чемпионов (2:1) и вышли на первое место в своей группе.
— «Оренбург» — аутсайдер РПЛ. Как не допустить расслабленности в матче с ними?
— Думаю, что чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на «Оренбург» и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде.
Дополнительная информация
https://iz.ru/923340/sevastian-terletckii/priiatno-byt-pervymi-dai-bog-tak-i-ostanetsia
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...