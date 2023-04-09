Веденеев: «В матче с «Локомотивом» будет упорная борьба, но выиграет «Зенит»

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев считает, что петербургский клуб одержит победу над «Локомотивом» в предстоящем матче 22-го тура РПЛ.

«В матче с «Локомотивом» будет упорная борьба, но выиграет «Зенит». Ему нужно сыграть в свою силу. Сейчас у команды практически нет слабых мест. «Зенит» в нормальной форме: очень хорошо сыграли матчи с «Фенербахче» и «Уралом». «Локомотив» сейчас относится к командам, которые ни туда и ни сюда: не борется за призовые места, но и никуда не вылетает. Психологически это самое оптимальное место в турнирной таблице, чтобы показывать хорошую игру. Футболисты в таких командах играют раскрепощенно, свободно и не бояться проиграть. Отсутствие страха за результат — это самое главное. А когда ты борешься за высокие места, это не дает тебе расслабиться», — приводит «Чемпионат» слова Веденеева.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Петербургская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 51 очко. Железнодорожники располагаются на 11-й строчке, набрав 25 очков.