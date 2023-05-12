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Сегодня, 16:37

Веденеев считает, что «Зенит» не покажет свой лучший футбол против «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, каким составом «Зенит» может появиться на поле в субботнем матче с «Краснодаром».

«Я думаю, еще и сам тренерский штаб до конца не решил, что им делать с составом на матч с «Краснодаром». Наверняка они будут советоваться с руководством клуба, как лучше поступить — выйти сильнейшим составом и выиграть этот матч, или наоборот дать сыграть тем, кто «со скамейки». Так что мы можем увидеть разные варианты. Даже если «Зенит» выйдет основным составом, он все равно не сыграет в свой лучший футбол. Наверняка, уже и попраздновали... Так что, наверное, стоит хотя бы частично дать шанс игрокам запаса. «Краснодару» будет легче набрать очки? Пожалуй, да. «Краснодар» играет неплохо, хоть у них и есть проблемы. Полагаю, без пропущенных голов в этом матче они не уйдут. У них много ошибок в обороне, вратарь тоже ошибается, да и атака не такая уж и грозная, особенно на выезде», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-zenit-dazhe-osnovny-m-sostavom-ne-pokazhet-svoj-luchshij-futbol-protiv-krasnodara/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Сергей Веденеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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