Веденеев считает, что «Зенит» не покажет свой лучший футбол против «Краснодара»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал, каким составом «Зенит» может появиться на поле в субботнем матче с «Краснодаром».

«Я думаю, еще и сам тренерский штаб до конца не решил, что им делать с составом на матч с «Краснодаром». Наверняка они будут советоваться с руководством клуба, как лучше поступить — выйти сильнейшим составом и выиграть этот матч, или наоборот дать сыграть тем, кто «со скамейки». Так что мы можем увидеть разные варианты. Даже если «Зенит» выйдет основным составом, он все равно не сыграет в свой лучший футбол. Наверняка, уже и попраздновали... Так что, наверное, стоит хотя бы частично дать шанс игрокам запаса. «Краснодару» будет легче набрать очки? Пожалуй, да. «Краснодар» играет неплохо, хоть у них и есть проблемы. Полагаю, без пропущенных голов в этом матче они не уйдут. У них много ошибок в обороне, вратарь тоже ошибается, да и атака не такая уж и грозная, особенно на выезде», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.