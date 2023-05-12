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Сегодня, 16:39

Кечинов — об отсутствии Дуарте в матче с «Химками»: «В данный момент это все-так плюс для «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, каким будет матч красно-белых против «Химок» в 27-м туре РПЛ.

«Легкой прогулки в этом матче у «Спартака» в любом случае не будет — пока у «Химок» есть хотя бы минимальные шансы сохранить прописку в РПЛ, команда будет за них цепляться. Так что для красно-белых будет тяжелая игра. Хотя «Спартак», конечно, на голову сильнее оппонентов, просто эту силу и мощь надо показать на поле и воплотить в результат», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он высказался о том, что защитник московской команды Алексис Дуарте пропустит игру.

«Наверное, в данный момент все-так плюс. Потому что мы видели в каждой игре какие-то недочеты, ошибки у этого футболиста. Если говорить прямо, он еще не попал в командную игру, в рисунок, в схему. Я, по крайней мере, не вижу его ключевым, полноценным защитником «Спартака», — добавил специалист.

Дуарте получил красную карточку в матче 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:3), поэтому не сыграет с «Химками».

Матч между «Спартаком» и подмосковной командой пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. «Химки» с 17 очками идут на предпоследней позиции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-otsutstvie-duarte-v-matche-s-himkami-e-to-plyus-dlya-spartaka/
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексис Дуарте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Спартак

 9
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