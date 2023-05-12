Кечинов — об отсутствии Дуарте в матче с «Химками»: «В данный момент это все-так плюс для «Спартака»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, каким будет матч красно-белых против «Химок» в 27-м туре РПЛ.

«Легкой прогулки в этом матче у «Спартака» в любом случае не будет — пока у «Химок» есть хотя бы минимальные шансы сохранить прописку в РПЛ, команда будет за них цепляться. Так что для красно-белых будет тяжелая игра. Хотя «Спартак», конечно, на голову сильнее оппонентов, просто эту силу и мощь надо показать на поле и воплотить в результат», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

Также он высказался о том, что защитник московской команды Алексис Дуарте пропустит игру.

«Наверное, в данный момент все-так плюс. Потому что мы видели в каждой игре какие-то недочеты, ошибки у этого футболиста. Если говорить прямо, он еще не попал в командную игру, в рисунок, в схему. Я, по крайней мере, не вижу его ключевым, полноценным защитником «Спартака», — добавил специалист.

Дуарте получил красную карточку в матче 26-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:3), поэтому не сыграет с «Химками».

Матч между «Спартаком» и подмосковной командой пройдет 13 мая в 14.00 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. «Химки» с 17 очками идут на предпоследней позиции.