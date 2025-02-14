«Васко да Гама» может арендовать Медину у «Спартака»

Вингер «Спартака» Хесус Медина может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает Corujao Vascaino.

По сведениям источника, на 27-летнего парагвайца претендует «Васко да Гама». Бразильский клуб рассматривает вариант аренды с правом выкупа.

В текущем сезоне Медина провел 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Действующее соглашение со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года.