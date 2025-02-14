Орещук: «Кирюхин стал бомжом. А Свистунов — топ-тренером. Но не футбольным — теннисным!»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о судьбах экс-игроков новороссийского «Черноморца» Александра Свистунова и Александра Кирюхина.

— Нам многие футболисты рассказывали, как боялись ездить с Мандрыкиным. Тот одной рукой прикуривает, другой набивает смс. А скорость — под 200.

— Я тоже от многих это слышал.

— Человек из футбольного мира, с которым вам ездить было страшно?

— Серега Снытко. Играли вместе в «Черноморце». Это монстр! До Крыма доезжал часа за четыре на своей BMW. Находиться с ним в автомобиле — какой-то ужас. Потом где-то под Крымом перевернулся. Хорошо, живой остался. Пару лет назад виделись. Шишкарев взялся за новороссийский футбол, собрал ветеранов команды. Виталика и Володю Бута, Сашу Свистунова, Снытко, меня...

— Самая необычная судьба футболиста той команды?

— У Свистунова. Стал в Крыму топ-тренером. Но не футбольным — теннисным! Для меня загадка — как?! Еще был у нас защитник Кирюхин.

— Помним. В киевском «Динамо» поиграл.

— В Лиге чемпионов! Вот он спился. Я спрашивал — мне говорят: натуральный бомж. Жена у него была такая симпатичная, дочка. Развелся, уехал чуть ли не в Хабаровск — и потерялся.