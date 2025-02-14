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Орещук: «Многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Роман Орещук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о специфике работы с молодыми игроками.

— Недавно вы с Павлюченко открыли агентство. Оно существует?

— Да. Но такое... Вялотекущее. Ромка пошел в «Родину-2», ему сейчас не до агентского бизнеса. А я работаю сам.

— Павлюченко действительно хочет стать тренером?

— Пока пробует себя везде. Я бы хотел иметь в штабе такого помощника по нападающим. Все объяснит, все покажет. Для пацанов в «Родине-2» это счастье — сам Павлюченко их тренирует!

— Ему-то нравится?

— Очень.

— Агентский бизнес для него?

— Ромка скромный, порядочный парень. Ему эти все встречи, переговоры...

— Понимаем.

— Одно время мы с ним часто летали вместе. На переговорах он больше слушал. Отмалчивался. Такой у него характер. А в этой профессии нужно иметь подвешенный язык.

Я Рому подключаю, когда надо футболисту объяснить, что в данный момент не деньги главное, а карьера. Постоянно же возникает история — начинаешь говорить с молодым игроком и вдруг слышишь: «Сколько дадите за подписание?»

— Неужели кто-то дает?

— Я — нет. Но многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!

— Молоденькому футболисту?!

— Не ему. Родителям. Я сталкивался неоднократно. Папа с мамой говорят: «Мы готовы. Вот эти дают нам столько-то. А вы сколько?» — «Подождите, мы еще даже не познакомились». — «Вы заплатите, и по ходу будем знакомиться...»

— В финансовые отношения с родителями вы не вступали?

— Ни разу.

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Роман Орещук
Роман Павлюченко
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«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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