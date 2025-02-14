Орещук: «Многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о специфике работы с молодыми игроками.

— Недавно вы с Павлюченко открыли агентство. Оно существует?

— Да. Но такое... Вялотекущее. Ромка пошел в «Родину-2», ему сейчас не до агентского бизнеса. А я работаю сам.

— Павлюченко действительно хочет стать тренером?

— Пока пробует себя везде. Я бы хотел иметь в штабе такого помощника по нападающим. Все объяснит, все покажет. Для пацанов в «Родине-2» это счастье — сам Павлюченко их тренирует!

— Ему-то нравится?

— Очень.

— Агентский бизнес для него?

— Ромка скромный, порядочный парень. Ему эти все встречи, переговоры...

— Понимаем.

— Одно время мы с ним часто летали вместе. На переговорах он больше слушал. Отмалчивался. Такой у него характер. А в этой профессии нужно иметь подвешенный язык.

Я Рому подключаю, когда надо футболисту объяснить, что в данный момент не деньги главное, а карьера. Постоянно же возникает история — начинаешь говорить с молодым игроком и вдруг слышишь: «Сколько дадите за подписание?»

— Неужели кто-то дает?

— Я — нет. Но многие агенты сейчас платят футболистам за подписание. Доходит до пяти миллионов рублей!

— Молоденькому футболисту?!

— Не ему. Родителям. Я сталкивался неоднократно. Папа с мамой говорят: «Мы готовы. Вот эти дают нам столько-то. А вы сколько?» — «Подождите, мы еще даже не познакомились». — «Вы заплатите, и по ходу будем знакомиться...»

— В финансовые отношения с родителями вы не вступали?

— Ни разу.