Василий Кикнадзе: "Очень доволен игрой "Локомотива" в матче с ЦСКА"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе - о матче с ЦСКА (1:1) в 24-м туре чемпионата России.

– Вам не кажется, что ничья с ЦСКА – результат в пользу лидирующего "Зенита"?

– Я бы не рассматривал так итог матча. Вы знаете нашу линию: мы идем от игры к игре. Если оценивать турнирные перспективы, мы по-прежнему остаемся в гонке. А значит, будем бороться до последнего тура за лучший результат. Что касается игры команды, то я ею очень доволен. Мы создавали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Жаль.

– Чем можно объяснить тот факт, что "Локомотив" так прибавил в игровом плане после зимней паузы?

– Считаю, что команда проделала блестящую работу на зимних сборах, и это не могло не дать результат. Не могу назвать себя большим специалистом в области футбола, но все-таки в спорте я практически всю свою жизнь. Видел, как во время перерыва ребята честно работали, как работал тренерский штаб. Я был уверен, что "Локомотив" прибавит, - цитируют Кикнадзе "Известия".

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