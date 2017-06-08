Василий Березуцкий: "ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб, – это родной дом"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий выразил радость по поводу продления контракта с клубом. Новое соглашение с армейцами рассчитано еще на один сезон.

– ЦСКА для меня больше, чем футбольный клуб, – это родной дом, здесь ты чувствуешь себя раскованно и комфортно, – цитирует официальный Твиттер ЦСКА Березуцкого. – Знаю почти каждого сотрудника: от генерального директора до уборщицы. Такое единение команды, работников клуба и болельщиков отличает нас от других.