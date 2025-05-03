«Краснодар» — «Рубин»: ВАР пригласил Левникова посмотреть фол Тормены нa предмет удаления, но арбитр не изменил решение

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил желтую карточку в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина».

На 14-й минуте футболист «быков» сфолил на форварде казанской команды Мирлинде Даку. Главный судья матча Кирилл Левников показал Тормене желтую карточку. ВАР пригласил его посмотреть фол защитника нa предмет удаления, однако после видеопросмотра арбитр не изменил решения.

Из-за перебора желтых карточек Тормена пропустит следующий матч команды в РПЛ.

Игра проходит в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».