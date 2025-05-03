Футбол
3 мая, 19:53

«Краснодар» — «Рубин»: ВАР пригласил Левникова посмотреть фол Тормены нa предмет удаления, но арбитр не изменил решение

Алина Савинова

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил желтую карточку в матче 27-го тура РПЛ против «Рубина».

На 14-й минуте футболист «быков» сфолил на форварде казанской команды Мирлинде Даку. Главный судья матча Кирилл Левников показал Тормене желтую карточку. ВАР пригласил его посмотреть фол защитника нa предмет удаления, однако после видеопросмотра арбитр не изменил решения.

Из-за перебора желтых карточек Тормена пропустит следующий матч команды в РПЛ.

Игра проходит в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.
03 мая, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:1
Рубин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
Витор Тормена
  • PetrovVV

    Уверен, что защитника Зенита в такой ситуации тоже бы не удалили.

    03.05.2025

  • МАО

    Кто сомневался в Левникове?

    03.05.2025

  • TokTram_

    на ВАРе

    03.05.2025

  • uaom

    Походу сегодня сюрприза уже не будет .

    03.05.2025

  • Сергей Седов

    да достали уже с этой рукой... ломают ей матчи... Давайте защитниками только безруких назначть. Я не про этот матч только, а вообще, о многих...

    03.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    А разве еще после прошлого матча было не понятно, что он насквозь проплаченный реф?

    03.05.2025

  • zentmaison

    Там плешивого тренера Краснодара надо удалять, совсем обнаглел, х..плёт

    03.05.2025

  • Питерский пёс

    Красава

    03.05.2025

