Москвичев предварительно избежал разрыва крестов, вечером вратарь «Оренбурга» пройдет МРТ
Спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии вратаря Богдана Москвичева.
Голкипер получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива». 21-летний голкипер был заменен на 77-й минуте встречи, вместо него появился Николай Сысуев. Москвичев покинул поле на носилках.
«Пока непонятно, что с Москвичевым. Будет делать МРТ в 20:00. Врачи говорят, что кресты исключены. Посмотрели, люфта вроде нет. Вроде, все нормально. Ждем МРТ», — сказал Ибрагимов «СЭ».
Москвичев выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита». В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 43 гола и 2 раза отыграл на ноль.
