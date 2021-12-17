Ваноли рассказал о предстоящих тренировочных сборах «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, будет ли закрывать команду от прессы на тренировочных сборах.

— Руй Витория на сборах закрывал команду от прессы. Как с этим будет у вас? — вопрос Ваноли на пресс-конференции на «Открытие Банк Арене».

— Сейчас не могу сказать, какие тренировки будут открытыми, а какие закрытыми. Примем решение вместе с клубом.

— Было объявлено, что «Спартак» не будет участвовать в перерыве в традиционном товарищеском турнире. Это ваше решение?

— Сейчас я принимаю решения относительно команды. Если будет необходимость, мы сами будем принимать решения по содержанию сборов.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год. По информации «СЭ», зарплата Ваноли в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.