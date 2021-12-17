Роднина о внедрении Fan ID: «Нужно принимать такие решения, если хотим, чтобы на стадионах было безопасно»

Депутат Госдумы РФ трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировалf внедрение системы идентификации болельщиков (Fan ID).

«Когда появляются какие-то ограничения, проблемы, это мало кого радует. Вероятно, нужно принимать такие решения, если хотим, чтобы на стадионах было безопасно и спокойно: пойти с семьей, маленькими детьми посмотреть интересные матчи. Такие законопроекты не принимаются в фигурном катании, в художественной гимнастике. К счастью, у нас болельщики более безопасные. На футболе мы привыкли сталкиваться с такими проблемами, я не говорю о том, что все такие», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Также она ответила на вопрос, о возможном возвращении пива на стадионы в ближайшее время.

«Мы должны привыкать к тому, что должна быть определенная форма и норма поведения человека на спортивном объекте. Это не место, чтобы сбить свой пыл, там соревнуются спортсмены, болельщики должны находиться в определенных рамках. Спортсмен наказывается, если он нарушает какие-то требования. Могут ли вернуть пиво на стадионы? Будем смотреть. В законы могут вноситься изменения. Мы очень хорошо справились во время чемпионата мира, не было неприятных случаев».

17 декабря Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект о внедрении Fan ID.

Fan ID — персонифицированная карта зрителя. Такую карту должен был получить каждый зритель, купивший билет на матч.