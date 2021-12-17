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Мележиков заявил, что решение по назначению Ваноли принял лично Федун

16:01
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что решение о назначении Паоло Ваноли принял лично владелец команды Леонид Федун.

— Тедеско приглашал Цорн, Виторию — Попов. Обоих нет в клубе. Кто первым в Спартаке произнес фамилию Ваноли? Кто отвечает за эту кандидатуру?

— Процесс, кто, кого и когда я конкретизировать не буду. Это не имеет смысла. Конечное решение принял Леонид Федун после личного контакта с Ваноли. Вас же интересует, кто принял решение?

Контракт Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23. По информации «СЭ», зарплата 49-летнего специалиста в «Спартаке» составит 1,5 миллиона евро в год.

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Артем Калинин все материалы автора

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Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22