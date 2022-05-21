Ваноли: «Спартак» занял недопустимое место. Сосредоточимся на Кубке"

Ваноли после поражения от «Химок» заявил, что «Спартак» рассчитывает на победу в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (1:2) подвел итоги встречи.

— Мы неплохо начали этот матч. Забили быстрый гол, — отметил Ваноли. — Все казалось хорошо, но нам показалось, что слишком все легко, мы потеряли концентрацию, пропустили 2 года. Нужно было играть лучше. К сожалению, «Спартак» занял десятое место по итогу сезона, это недопустимое место. Но мы должны извлечь из этого урок. А пока сосредоточимся на Кубке России.

— Когда в прошлый раз Спартак выиграл Кубок России, он тоже шел 10-м в РПЛ.

— Надеемся, что так будет и сейчас.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».