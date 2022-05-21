Футболист «Рубина» Игнатьев эмоционально извинился за вылет в ФНЛ перед фанатами: «Это катастрофа. Этому нет оправдания!»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ выступил с эмоциональной речью с болельщиками казанского клуба. Об этом сообщает корреспондент «СЭ».

21 мая «Рубин» вылетел из РПЛ, уступив дома уфимской команде.

«Мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Не хочу говорить о том, что уехали иностранцы, много молодых ребят, еще какие-то проблемы. Этому нет оправдания. Мы отдавали все. Но вон даже последний момент: то штанга, то пенальти ***** (блин)... Ну не залетает — просто вообще не перло. Не знаю, что нам еще надо было сделать. Мы собирались с ребятами, разговаривали перед этой игрой. Ну ***** (блин) н**** ничего не получается! Не знаю, ребят, это катастрофа. Вам спасибо за поддержку, потому что вы всегда с нами, всегда рядом!» — сказал Игнатьев в беседе с фанатами.

В текущем сезоне 35-летний Игнатьев провел 14 матчей за «Рубин» и забил один гол.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками. «Уфа» — 14-я строчка и 30 баллов.