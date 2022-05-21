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Футболист «Рубина» Игнатьев эмоционально извинился за вылет в ФНЛ перед фанатами: «Это катастрофа. Этому нет оправдания!»

Футболист «Рубина» Игнатьев эмоционально извинился за вылет в ФНЛ перед фанатами
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Игнатьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев после поражения от «Уфы» (1:2) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ выступил с эмоциональной речью с болельщиками казанского клуба. Об этом сообщает корреспондент «СЭ».

21 мая «Рубин» вылетел из РПЛ, уступив дома уфимской команде.

«Мне безумно стыдно за этот провальнейший сезон. Не хочу говорить о том, что уехали иностранцы, много молодых ребят, еще какие-то проблемы. Этому нет оправдания. Мы отдавали все. Но вон даже последний момент: то штанга, то пенальти ***** (блин)... Ну не залетает — просто вообще не перло. Не знаю, что нам еще надо было сделать. Мы собирались с ребятами, разговаривали перед этой игрой. Ну ***** (блин) н**** ничего не получается! Не знаю, ребят, это катастрофа. Вам спасибо за поддержку, потому что вы всегда с нами, всегда рядом!» — сказал Игнатьев в беседе с фанатами.

В текущем сезоне 35-летний Игнатьев провел 14 матчей за «Рубин» и забил один гол.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками. «Уфа» — 14-я строчка и 30 баллов.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Владислав Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
11
17
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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П
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