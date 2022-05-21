Полузащитник «Крыльев» Зиньковский стал лучшим ассистентом РПЛ в сезоне-2021/22

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом Тинькофф РПЛ в сезоне-2021/22.

На счету 26-летнего хавбека 9 результативных передач в 30 матчах РПЛ.

Вторым в списке ассистентов оказался хавбек «Зенита» Далер Кузяев с 7 результативными передачами. Третьем место с шестью передачами поделили Реми Кабелла («Краснодар»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Малком («Зенит»), Себастьян Шиманьски («Динамо»), Артем Дзюба («Зенит») и Арсен Захарян («Динамо»).