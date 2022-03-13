Ваноли после поражения от «Краснодара» заявил, что «Спартаку» нужно прибавлять психологически

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 21- го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) отметил, что нельзя проигрывать такие встречи.

— Нам нужно прибавлять психологически. Так это было и в матче с «Динамо», когда мы бросили играть во втором тайме, — отметил Ваноли. — Нельзя проигрывать такие матчи. Нужно отдать должное «Краснодару». У нас были опасения перед игрой, они оправдались.

Не знаю, почему в моменте с пенальти не использовали ВАР. Но мы не должны искать отговорок. Сейчас мы пока не команда, мы не можем играть одну игру хорошо, а потом так себе. Нам еще предстоит стать единой командой. Нужно над этим работать.

— Чего вы опасались?

— Мы должны были контролировать игру и иметь эту психологию победителя. В таких матчах решают детали. Иногда нашей команде трудно перебороть себя в сложных матчах и выйти за тот лимит, который необходим для результата.

— Были ли проблемы у команды с психологией, учитывая ситуацию в «Краснодаре»?

— Недооценки соперника не было. Мы хотим обрести психологию победителя, это не делается за один-два месяца. Мне не в чем упрекнуть ребят. Нужно понимать, что мы играем за «Спартак», за этих болельщиков. Это мы должны понимать.

«Спартак» после этой встречи занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — на пятой строчке.