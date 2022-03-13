Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли после матча 21- го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) оценил игру защитника Максимилиано Кофрие.

Итальянец резко отреагировал на вопрос о бельгийском футболисте.

— Как оцените игру Кофрие? В его адрес много критики, особенно когда он получил желтую карточку в матче с «Динамо» на первых секундах.

— Давайте не будем обвинять кого-то конкретно. Вы до этого так убили Рассказова! Кофрие в матче с «Динамо» был заменен из-за желтой карточки. Мы работаем как одна команда, у нас ко всем одинаковое отношение. Мы должны работать и играть за «Спартак». Каждый должен отдавать себя «Спартаку».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — пятый.