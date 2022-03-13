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Судейство

Сегодня, 21:30

«Спартак» — «Краснодар»: за что назначен пенальти в ворота красно-белых?

«СЭ» объясняет, за что был назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Александр Бобров
Шеф-редактор
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2.

На 84-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Евгений Кукуляк зафиксировал нарушение правил со стороны Кристофера Мартинса Перейры и наказал его 11-метровым ударом. Судья определил, что спартаковец сфолил на Эдуарде Сперцяне в своей штрафной площади.

Решение рефери не очевидное — поклонники красно-белых скажут, что краснодарец сам зацепился за ногу соперника.

При этом видеоассистенты Владимир Москалев и Валерий Данченко не должны были вмешиваться в действия судьи. Они только провели свою обычную проверку.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
Кристофер Мартинс Перейра
21
10
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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