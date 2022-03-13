«СЭ» объясняет, за что был назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

На 84-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Краснодар» арбитр Евгений Кукуляк зафиксировал нарушение правил со стороны Кристофера Мартинса Перейры и наказал его 11-метровым ударом. Судья определил, что спартаковец сфолил на Эдуарде Сперцяне в своей штрафной площади.

Решение рефери не очевидное — поклонники красно-белых скажут, что краснодарец сам зацепился за ногу соперника.

При этом видеоассистенты Владимир Москалев и Валерий Данченко не должны были вмешиваться в действия судьи. Они только провели свою обычную проверку.