Евлоев проиграл Волкановски в главном бою на турнире UFC 333

Российский боец Мовсар Евлоев потерпел поражение от австралийца Алекса Волкановски в главном поединке турнира UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Россиянин проиграл техническим нокаутом во втором раунде.

38-летний Волкановски стал чемпионом UFC в полулегком весе. Он одержал 29-ю победу при 4 поражениях в смешанных единоборствах. 32-летний Евлоев потерпел первое поражение при 20 победах.

В соглавном событии вечера россиянин Петр Ян победил представителя Грузии Мераба Двалишвили и защитил пояс в легчайшем весе.

ММА UFC: Волкановски — Евлоев

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